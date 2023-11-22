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Обряд заплітання весільної коси з Луганщини додали до переліку нематеріальної культурної спадщини України

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

Міністерство культури України / Facebook

Міністерство культури та інформаційної політики додало до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України три нових елементи.

Про це повідомили в Мінкультури.

У переліку зʼявилися:

Наразі територіальні громади мають запропонувати Мінкультури плани охорони цих елементів.

На сьогодні в переліку нематеріальної культурної спадщини України вже 80 елементів.