Обряд заплітання весільної коси з Луганщини додали до переліку нематеріальної культурної спадщини України
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Міністерство культури України / Facebook
Міністерство культури та інформаційної політики додало до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України три нових елементи.
Про це повідомили в Мінкультури.
У переліку зʼявилися:
- обряд «Гоніння гадюк» (село Іскра Великоновосілківського району Донецької області та Нижньодуванська громада Сватівського району Луганської області);
- практика з охорони традиційних ремесел і народного мистецтва;
- обряд заплітання весільної коси (селище Білокуракине Сватівського району Луганської області).
Наразі територіальні громади мають запропонувати Мінкультури плани охорони цих елементів.
На сьогодні в переліку нематеріальної культурної спадщини України вже 80 елементів.