Рада підтримала санкції проти російської та білоруської оборонних сфер на 50 років

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Олександр Корнієнко / Facebook

Верховна Рада проголосувала за постанову № 10271, яка пропонує секторальні санкції проти росії та Білорусі в оборонно-промисловій сфері на 50 років.

Постанову підтримали 304 депутати. Її автор — президент України Володимир Зеленський на основі рішення Ради національної безпеки та оборони від 20 листопада 2023 року.

Президент пропонує запровадити такі санкції:

заборонити операції з товарами й послугами з резидентами рф та Білорусі, зокрема ті, що проводять через громадян інших держав;

зупинити виконувати економічні та фінансові зобовʼязання на користь резидентів рф та Білорусі за операціями з товарами військового призначення та подвійного використання;

заборонити передавати резидентам росії та Білорусі технології, права на обʼєкти права інтелектуальної власності;

не реєструвати і не акредитувати організації колективного управління, засновниками яких є резиденти росії та Білорусі;

припинити дію спільних проєктів і промислових програм у сфері безпеки і оборони, учасниками яких є резиденти росії та Білорусі щодо товарів військового призначення та подвійного використання.