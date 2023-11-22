Ізраїль погодився припинити вогонь на 4 дні — в обмін на повернення 50 заручників

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Кабінет міністрів Ізраїлю погодився припинити вогонь на 4 днів в обмін на те, що бойовики руху ХАМАС звільнять 50 заручників. Про це повідомляє Times of Israel.

«Уряд Ізраїлю прагне повернути всіх викрадених додому. Уряд затвердив план першого етапу досягнення цієї мети, відповідно до якого не менше ніж 50 викрадених — жінок і дітей — звільнять протягом чотирьох днів, у цей період у бойових діях буде затишшя», — заявив уряд.

Якщо ХАМАС вирішить звільнити більше заручників, то Ізраїль за кожних 10 звільнених людей обіцяє додатковий один день тиші. Ізраїль також погодився звільнити палестинських жінок і неповнолітніх із вʼязниць і дозволити їм повернутися до своїх домівок, що переважно на Західному березі та у Східному Єрусалимі. Ізраїль не називав конкретну цифру, але ХАМАС говорив про 150 людей.

Ізраїль також погодився пропустити до Гази додаткове паливо і значні обсяги гуманітарної допомоги. ХАМАС заявляв, що утримує приблизно 210 заручників, зокрема майже 40 дітей.