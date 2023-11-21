Euractiv: Європарламент відкриє офіс у Києві для підтримки українського парламенту
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Reuters / «Бабель»
Європарламент погодився відкрити офіс у Києві. Це має сприяти відносинам із українськими парламентарями і посилити підтримку Верховної Ради.
Про це йдеться в документі бюро Європарламенту, з яким ознайомився портал Euractiv.
Рішення, ухвалене ввечері 20 листопада, має полегшити відносини з українським парламентом і налагодити звʼязки з комітетами Європейського парламенту. Це спросить адміністративну роботу, зокрема щодо звʼязків із державами-членами ЄС.
Делегації Європарламенту в країнах, що не входить до ЄС, є дипломатичними представництвами під керівництвом Європейської служби зовнішніх справ (EEAS).
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