Forbes Global розірвав угоду про продаж медіакомпанії мільярдеру Расселу. Його підозрювали у звʼязках з рф
- Автор:
- Софія Телішевська
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VW Pics / Contributor
Акціонери Forbes Global розірвали угоду про продаж медіакомпанії групі інвесторів на чолі з Остіном Расселом.
Про це йдеться в заяві компанії, яку наводить Bloomberg.
«Протягом багатьох років не було недоліку в інвестиційному інтересі до нашої компанії, і ми продовжуватимемо розглядати інші можливості, які можуть допомогти прискорити нашу стратегію зростання», – повідомили в компанії.
У травні 2023 року Рассел і гонконгська компанія Integrated Whale Media Investments (IWM) оголосили, що уклали остаточну угоду про придбання контрольного пакету акцій Forbes Global Media Holdings.
У жовтні журналісти The Washington Post отримали доступ до аудіо- та відеозаписів, де російський олігарх Магомед Мусаєв каже, що це він «купив глобальний Forbes», а формально все оформили на Рассела. Сам Остін заперечував російські звʼязки.
- Остіну Расселу нині 28 років, і він є наймолодшим у світі мільярдером. Його компанія Luminar Technologies розробила першу лідар-програмну технологію, здатну забезпечувати живлення серійних автономних транспортних засобів. Згідно зі списком мільярдерів від Forbes статки Остіна Рассела — $1,6 млрд.