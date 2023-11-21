Міноборони (поки) не ухвалювало рішення про зміну військових командувачів
- Автор:
- Софія Телішевська
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armyinform.com.ua
Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що наразі не ухвалювали жодних рішень для зміни військових командувачів, але проводиться «робота для підвищення ефективності».
«Маю сказати, що рішення поки що не ухвалено. Але ми робимо все можливе, щоб підвищити ефективність. І якщо це станеться, то ми дуже відкрито будемо завжди комунікувати це», — сказав Умєров на спільному брифінгу з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у Києві.
- 13 листопада видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела у військово-політичному керівництві країни повідомило, що Міноборони розглядає можливість звільнення трьох командувачів ЗСУ: командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко (так і сталося), командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександра Тарнавського та командувача Обʼєднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.
- За даними видання, на звільненні Остащенко наполягали парамедики та волонтери, які опікуються медичним забезпеченням Сил оборони, а про підстави ймовірного звільнення Тарнавського та Наєва джерела не повідомили, проте уточнили, що питання відставок цих людей розглядають уже кілька місяців. Водночас, за даними «Української правди», Наєв може стати одним із головних фігурантів справи, яка стосується оборони Херсонської області у 2022 році.