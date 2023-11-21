У «Приват24» відтепер можна повідомити про шахрайство. Ось як це зробити
- Автор:
- Софія Телішевська
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Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images
ПриватБанк запустив сервіс, який дозволить клієнтам інформувати банк про випадки шахрайства та отримати допомогу чи консультацію в мобільному застосунку «Приват24».
За словами представників банку, сервіс у «Приват24» автоматично активізує всі необхідні заходи для попередження подальших спроб шахрайства. Також він має допомогти клієнтам у стресовій ситуації та зменшити їхні потенційні збитки.
Сервіс уже доступний у мобільному застосунку «Приват24». Його можна знайти в меню «Комунікації» — у правому верхньому куті на головному екрані.
Щоб отримати допомогу від банку, треба відповісти на прості запитання в розділі «Повідомити про шахрайство».