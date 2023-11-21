Словацькі перевізники знову заблокували пункт пропуску на кордоні з Україною. У черзі чекають майже 300 вантажівок

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Спілка перевізників Словаччини заблокувала рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє Німецке». Терміни блокування невідомі.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Наразі на території Словаччини перед пунктом пропуску «Вишнє Німецке», суміжному з українським пунктом пропуску «Ужгород», стоять приблизно 300 вантажівок. Автомобілі й автобуси пропускають у штатному режимі.

Що відбувається на українському кордоні

У понеділок, 6 листопада, після 12:00 кілька десятків польських перевізників почали блокувати три польсько-українські прикордонні переходи в польських селах Гребенне, Дорогуськ і Корчова. Пікетувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, які витісняють польських підприємців з ринку. Також вони вимагають відновити дозволи на вʼїзд до Євросоюзу для українських перевізників і покращити обслуговування на кордоні.

Організатори заявили, що протестуватимуть до 3 січня. Приватні машини й автобуси обіцяють пропускати без перепон.

Польські перевізники відмовилися припинити блокування кордону з Україною та відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі. Ключова вимога протестувальників — це повернення до системи дозволів, проте така умова не може бути виконана.

Пізніше, 16 листопада, до страйку приєдналися словацькі перевізники. Тоді Спілка автоперевізників Словаччини на годину заблокувала кордон з Україною, зокрема пункт пропуску «Вишнє Німецьке», аби висловити підтримку польським колегам.