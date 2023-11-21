У Бразилії зафіксували найвищу температуру в історії країни

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Gerd Altmann / Pixabay

У Бразилії зафіксували найвищу температуру за всю історію країни — +44,8 °С.

Про це повідомляє BBC.

Рекордну температуру зареєстрували в селі Арасуаї на південному сході країни.

Попередній рекорд зафіксували 2005 року, тоді температура сягала +44,7 °С.

Науковці пояснюють спеку в Бразилії погодним феноменом Ель-Ніньо, під час якого температура зазвичай підвищується.