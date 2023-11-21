У Бразилії зафіксували найвищу температуру в історії країни
- Автор:
- Анна Холоднова
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Gerd Altmann / Pixabay
У Бразилії зафіксували найвищу температуру за всю історію країни — +44,8 °С.
Про це повідомляє BBC.
Рекордну температуру зареєстрували в селі Арасуаї на південному сході країни.
Попередній рекорд зафіксували 2005 року, тоді температура сягала +44,7 °С.
Науковці пояснюють спеку в Бразилії погодним феноменом Ель-Ніньо, під час якого температура зазвичай підвищується.
- На концерті американської артистки Тейлор Свіфт у бразильському Ріо-де-Жанейро 17 листопада померла 23-річна дівчина. Цього дня температура в Ріо-де-Жанейро піднялася до +42 °С. За даними бразильських медіа, Ана Клара Беневідес знепритомніла в концертній залі. Медики безуспішно намагалися реанімувати її. Дівчину доправили до муніципальної лікарні Салгадо Фільо, де вона згодом померла. Двоюрідна сестра Ани Естела Беневідес підтвердила, що дівчина померла від спеки.