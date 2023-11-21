Рада підтримала в першому читанні законопроєкти про НАБУ та перевірки майна чиновників
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Верховна Рада 21 листопада в першому читанні підтримала законопроєкт № 10203-1 про збільшення на 300 людей штату Національного антикорупційного бюро.
Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.
Відтак у НАБУ працюватимуть не 700, а тисяча людей. Законопроєкт також передбачає поетапне проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад: у 2024 році — на 100 посад; у 2025 році — на 100 посад; у 2026 році — на 100 посад.
Крім цього, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 10262 про можливість для Національного агентства з питань запобігання корупції перевіряти активи і майно чиновників, яке ті придбали до призначення на держпосаду.
Необхідність таких законів прописана у вимогах Єврокомісії щодо початку переговорів з Україною про вступ до ЄС. Тепер нардепи мають проголосувати за них у другому читанні, після чого їх зможе підписати президент.
- 8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори з Україною про її членство в ЄС. У Брюсселі заявили, що побачили «суттєвий прогрес» на шляху до вступу України. Зокрема, в Україні запровадили прозору систему попереднього відбору суддів Конституційного суду і реформували органи судового управління; продовжили розслідування корупції на високому рівні, також Україна зробила позитивні кроки в ширшій та системній боротьбі зі впливом олігархів.