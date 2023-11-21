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На 2024 рік «Укрзалізниця» призначила 14 нових рейсів. Що змінилося

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Getty Images / «Бабель»

На 2024 рік «Укрзалізниця» призначила 14 нових рейсів: 11 внутрішніх і 3 міжнародні. Крім того, перевізник покращив 19 рейсів по Україні та за кордон, а також призначив нові сполучення для регіонів.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Зокрема, на міжнародному напрямку:

На внутрішніх маршрутах:

Також стануть щоденними потяги № 5/6 Запоріжжя — Ясіня, № 40/39 Запоріжжя — Солотвино і поїзд Луцьк — Ужгород, який у новому графіку отримав нову нумерацію 368/367.

Поїзд № 25/26 Одеса — Рахів отримав більш зручне вечірнє відправлення з Одеси о 18:20 замість 14:02, а маршрут поїзда № 357/358 Київ — Ворохта буде подовжено до станції Ясіня, звідки починаються популярні рейси в гори.

Новий графік руху поїздів на 2024 рік розробляли з урахуванням відгуків пасажирів. Понад 7 000 користувачів мобільного застосунку «Укрзалізниці» висловили свою думку щодо цього.