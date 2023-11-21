До Києва прибув голова Євроради. Невдовзі відбудеться саміт щодо вступу України в ЄС

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Twitter / @CharlesMichel

Президент Європейської ради Шарль Мішель приїхав до Києва в День Гідності та Свободи.

«Приємно знову бути в Києві — серед друзів», — написав Мішель.

Шарль Мішель відвідав столицю України напередодні саміту Європейської ради, який відбудеться в середині грудня. На ньому лідери ЄС обговорять рекомендацію Європейської комісії розпочати офіційні переговори з Україною про вступ.