Зеленський попередив генералів, що втручання в політику ставить під загрозу єдність країни

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що участь генералів у політиці ставить під загрозу національну єдність.

Про це він розповів в інтервʼю британському таблоїду The Sun.

Журналіст запитав Зеленського про відносини з його командирами, а президент сказав, що генерали, які прийшли в політику, припустилися помилки. Він також попередив, що вище керівництво може зіткнутися з непокорою військових, якщо воно стане політичним.

«Якщо військовий вирішив займатися політикою, це його право, тоді він має увійти до політики й тоді він не зможе займатися війною. Якщо ви керуєте війною, памʼятаючи про те, що завтра ви займатиметеся політикою чи виборами, то на словах і на лінії фронту ви поводитеся як політик, а не як військовий, і я вважаю, що це величезна помилка», — заявив Зеленський.

Зеленський також попередив, що участь командирів в імпровізованих політичних процесах може призвести до непокірності, що поставить під загрозу єдність України.

Він додав: «При всій повазі до генерала Залужного і до всіх командирів, які знаходяться на полі бою, є абсолютне розуміння ієрархії — і все. Вона одна, за законом і під час війни, про це навіть мови бути не може. Це не веде до єдності нації».