Міноборони: Перевірка однієї з військових частин Чернігівщини виявила збитки на 40 мільйонів
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- Ангеліна Шеремет
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Степанов Анатолій / УНІАН
Міністерство оборони перевірило одну з військових частин у Чернігівській області і виявило порушень на майже 38,8 мільйона гривень. Про це Міноборони повідомило 21 листопада.
Наймасштабніше із чотирьох порушень — безпідставне завищення вартості генераторів, які купили у 2022 році. Збитки від цього сягнули 37,1 мільйона гривень. Посадовці військової частини укладали додаткові угоди з постачальниками, чим істотно змінювали умови договору. Через це вони закупили на 163 генератори менше від встановленої потреби.
Причому в період з жовтня 2022 по квітень 2023 року, коли генератори були критично потрібні військовим, більшість з них до військових частин не надійшли, а були на складах. Частка виданих генераторів для користування не перевищила 15% від закуплених.
Міноборони вже передало правоохоронцям інформацію про порушення командира військової частини, які призвели до втрат.
- У жовтні Міноборони повідомило, що понад 123 мільйони гривень додаткових доплат отримали люди, які не брали участі в бойових діях. Аудит показав, що командири військових частин можуть надто вільно тлумачити терміни «бойові дії» та «бойове (спеціальне) завдання» і виплачувати додаткову винагороду на свій розсуд. Зокрема, в одному з випадків військовим понтонно-мостової роти, які працювали у Київській області, виплатили по 100 тисяч гривень «бойових».