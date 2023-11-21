Міноборони: Перевірка однієї з військових частин Чернігівщини виявила збитки на 40 мільйонів

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Степанов Анатолій / УНІАН

Міністерство оборони перевірило одну з військових частин у Чернігівській області і виявило порушень на майже 38,8 мільйона гривень. Про це Міноборони повідомило 21 листопада.

Наймасштабніше із чотирьох порушень — безпідставне завищення вартості генераторів, які купили у 2022 році. Збитки від цього сягнули 37,1 мільйона гривень. Посадовці військової частини укладали додаткові угоди з постачальниками, чим істотно змінювали умови договору. Через це вони закупили на 163 генератори менше від встановленої потреби.

Причому в період з жовтня 2022 по квітень 2023 року, коли генератори були критично потрібні військовим, більшість з них до військових частин не надійшли, а були на складах. Частка виданих генераторів для користування не перевищила 15% від закуплених.

Міноборони вже передало правоохоронцям інформацію про порушення командира військової частини, які призвели до втрат.