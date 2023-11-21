На аукціоні продали листи Наполеона, зокрема з російської кампанії

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На аукціоні продали 11 листів, які написав французький імператор Наполеон Бонапарт. Про це повідомляє AFP.

Один лист датується 18 вересня 1812 року, його продали за $58 300. У листі Бонапарт пише про свій приїзд до Москви в розпал російської кампанії та повідомляє, що місто горить через російську тактику випаленої землі. «Сьогодні я оглянув головні квартали. Це було вражаюче місто. Я говорю «було», бо сьогодні понад половину міста спалено», — писав французький імператор.

У посланні він також згадав про запаси алкоголю в місті: «Ми знайшли підвали, повні вина і спиртних напоїв, які нам дуже знадобляться».

Натан Рааб, президент компанії Raab Collection, яка продає історичні документи, сказав, що «лист із Москви надзвичайно рідкісний, він просто незвичайний».

«Наполеон — величезна постать, що викликає величезне захоплення з боку американців. Його вважають імператором із сильним керівництвом. Але його спадщина не чорна чи біла, вона сіра», — розповів Натан Рааб.

В іншому листі, який продали за $79 500, Наполеон перераховує боєприпаси, необхідні йому для останнього штурму Тулона на півдні Франції.

Інтерес до життя Наполеона різко зріс після того, як наприкінці листопада в кінотеатрах вийшов біографічний фільм про прихід до влади Наполеона. Фільм зняв Рідлі Скотт. У головній ролі — Хоакін Феніс. У стрічці також розповідається про його стосунки з імператрицею Жозефіною, яку зіграла Ванесса Кірбі.