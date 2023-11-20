В Ірані офіційно представили нову модифікацію безпілотника Shahed

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Іранський університет аерокосмічних наук і технологій «Ашура» публічно представив новий реактивний ударний безпілотник Shahed-238. Про це повідомляє «Мілітарний».

Презентацію провели під час візиту верховного лідера країни аятоли Хаменеї до університету в Тегерані. Там показали реактивну модифікацію Shahed-136, що отримала назву Shahed-238.

Нову модифікацію представили у трьох версіях — із різними системами наведення. Класичний варіант — з інерціальною системою і GPS , також є варіанти з інфрачервоною/оптичною та, ймовірно, радіолокаційною системами.

Технічні характеристики Shahed-238 наразі невідомі. Реактивний двигун повинен забезпечувати високу швидкість, однак через це в нього має бути менша дальність польоту. Новий безпілотник непритаманного Ірану чорного кольору — можливо, через використання радіопоглинаючих матеріалів.

Під час демонстрації прототипу показали запуск із автомобіля, що розігнався. Однак, як і попередній Shahed-136, новий дрон мав би зберегти можливість запуску зі стаціонарної платформи з використанням твердопаливного прискорювача.