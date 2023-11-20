В Ірані офіційно представили нову модифікацію безпілотника Shahed
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Іранський університет аерокосмічних наук і технологій «Ашура» публічно представив новий реактивний ударний безпілотник Shahed-238. Про це повідомляє «Мілітарний».
Презентацію провели під час візиту верховного лідера країни аятоли Хаменеї до університету в Тегерані. Там показали реактивну модифікацію Shahed-136, що отримала назву Shahed-238.
Нову модифікацію представили у трьох версіях — із різними системами наведення. Класичний варіант — з інерціальною системою і GPS , також є варіанти з інфрачервоною/оптичною та, ймовірно, радіолокаційною системами.
Технічні характеристики Shahed-238 наразі невідомі. Реактивний двигун повинен забезпечувати високу швидкість, однак через це в нього має бути менша дальність польоту. Новий безпілотник непритаманного Ірану чорного кольору — можливо, через використання радіопоглинаючих матеріалів.
Під час демонстрації прототипу показали запуск із автомобіля, що розігнався. Однак, як і попередній Shahed-136, новий дрон мав би зберегти можливість запуску зі стаціонарної платформи з використанням твердопаливного прискорювача.
- 13 вересня 2022 року українські військові вперше знищили ударний дрон-камікадзе іранського виробництва Shahed-136, який використала російська армія. Дрон збили під звільненим Купʼянськом Харківської області. Відтоді росія використовує ці безпілотники для атак на Україну, зокрема на обʼєкти енергетичної інфраструктури. Зараз рф будує власний завод для виробництва цих дронів, там вони називаються «Герань — 2». Завод буде в особливій економічній зоні «Алабуга», він може почати роботу на початку 2024 року.