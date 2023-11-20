В Італії понад 200 бандитів отримали вироки. Це найбільший суд над мафією за останні 30 років

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Getty Images / «Бабель»

В Італії, у місті Ламеція-Терме суд засудив понад 200 членів мафії «Ндрангета» загалом до 2 200 років увʼязнення — це найбільший в країні суд над мафією за останні три десятиліття.

Про це повідомляє CNN.

У справі — 338 обвинувачених. Судовий процес розпочався у січні 2021 року і проходив у спеціально побудованому бункері. Обвинувачених представляли понад 400 адвокатів, було майже 900 свідків. Суду знадобилася година і 40 хвилин, щоб винести рішення.

У підсумку суд увʼязнив 207 членів банди, ще понад 100 виправдав. Загальний термін тюремного увʼязнення включає пʼять довічних увʼязнень і три 30-річні терміни. Серед засуджених було 42 жінки (рекорд для суду над мафією), з яких 39 засудили.

Судді стоять під час оголошення вироку членам мафії «Ндрангета». Ламеція-Термі, 20 листопада 2023 рік. Getty Images / «Бабель»

До засуджених входять колишній депутат партії Forza Italia Джанкарло Піттеллі, колишній начальник поліції Джорджіо Населл і колишній офіцер фінансової поліції Мікеле Марінаро. Їх визнали винними у звʼязках з мафією, здирництві, хабарництві та пʼяти вбивствах.

Суд отримав назву «Рінасіта Скотт» на честь спеціального агента США Скотта Сібена, якому приписують розкриття звʼязків між колумбійськими картелями та «Ндрангета».

Мафія «Ндрангета» базується в південно-італійському регіоні Калабрія, вважається найвпливовішим угрупованням у країні та однією з найвпливовіших злочинних організацій у світі. У банді — тисячі членів і «філій» по всьому світу. За даними Європолу, вона має монополію на обіг наркотиків у Європі.