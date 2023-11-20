Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $100 мільйонів. У ньому боєприпаси та HIMARS

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Reuters

Міністерство оборони США оголосило про 51-й пакет військової допомоги Україні вартістю $100 мільйонів.

Про це повідомляють на сайті Пентагону.

Із запасів Міноборони США Україні передадуть одну реактивну артилерійську систему M142 HIMARS і боєприпаси до неї, артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 мм, протитанкові комплекси Javelin і AT-4 та ракети TOW, переносні зенітні комплекси Stinger, понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї, запчастини й спорядження, допоміжне обладнання.