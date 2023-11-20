Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $100 мільйонів. У ньому боєприпаси та HIMARS
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Reuters
Міністерство оборони США оголосило про 51-й пакет військової допомоги Україні вартістю $100 мільйонів.
Про це повідомляють на сайті Пентагону.
Із запасів Міноборони США Україні передадуть одну реактивну артилерійську систему M142 HIMARS і боєприпаси до неї, артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 мм, протитанкові комплекси Javelin і AT-4 та ракети TOW, переносні зенітні комплекси Stinger, понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї, запчастини й спорядження, допоміжне обладнання.
- 20 листопада Володимир Зеленський зустрівся в Києві з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Вони обговорили ситуацію на фронті, стратегічні цілі та першочергові потреби українських військ. Американська сторона отримала запит на безперебійну поставку озброєння і снарядів. Окремо Зеленський наголосив, що з урахуванням приходу зими необхідно посилити військову підтримку України.
- Газета The Washington Post пише, що Остін і делегація США хочуть дізнатися більше про те, як розвиватиметься зимова стратегія України проти росії. Американські посадовці очікують, що росія використає зиму для перегрупування своїх сил і сильнійших за минулорічні ударів по інфраструктурі.
- Візит Остіна відбувся напередодні чергового засідання у форматі «Рамштайн», яке заплановане на 22 листопада. Україна очікує від нього результатів, що посилять позиції військ на полі бою.