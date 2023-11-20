Спроба підкупу командувача угруповання військ «Одеса». Посереднику повідомили про підозру

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Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який мав передати 200 тисяч гривень командувачу Оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса», щоб той видав дозвіл на вилов риби.

Як повідомляє Держбюро розслідувань, чоловіка підозрюють у пропозиції хабаря службовцю. Санкція ч. 3 ст. 369 КК передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, гроші передавались від керівника приватної компанії за видачу окремого розпорядження, яке давало дозвіл на вилов риби в забороненій прикордонній зоні. Командувач угруповання військ «Одеса» сам завчасно повідомив правоохоронців, що його хочуть підкупити.

Підозрюваному, якого з грошима затримали 19 листопада, обиратимуть запобіжний захід. Слідство триває.