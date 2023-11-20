Голова Пентагону обговорив із Зеленським плани України на зиму і потреби військ

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Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном, який прибув 20 листопада до Києва із візитом.

Як повідомляє Офіс президента, у складі делегації США також були командувач Європейського командування Збройних сил США і верховний головнокомандувач Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі.

Президент обговорив з делегацією актуальну ситуацію на фронті, стратегічні цілі та першочергові потреби українських військ. Американська сторона отримала запит на безперебійну поставку озброєння і снарядів. Окремо Зеленський наголосив, що з урахуванням приходу зими необхідно посилити військову підтримку України.

Газета The Washington Post пише, що Остін і делегація хочуть дізнатися у Зеленського більше про те, як розвиватиметься зимова стратегія України проти росії. Американські посадовці очікують, що росія використає зиму для перегрупування своїх сил і сильнійших за минулорічні ударів по українських електростанціях й обʼєктах цивільної інфраструктури.