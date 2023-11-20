«Досье»: Для путіна та його оточення збудували 71-метрову яхту Victoria, вона стоїть на обслуговуванні в Туреччині
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Російський проєкт розслідувань «Досьє» знайшов дві суперʼяхти, якими нібито користуються президент рф путін та його оточення. Це 71-метровий Victoria і 38-метровий човен Orion, який її супроводжує.
Victoria збудували на верфях військового заводу «Севмаш». Зараз яхта стоїть на обслуговуванні у Стамбулі на верфі, що займається ремонтом суперʼяхт і будівництвом військових кораблів для Туреччини.
За інформацією журналістів, Victoria — найбільше судно в Чорному морі, яке повʼязують із путіним. Також це єдина яхта, повʼязана з путіним, яка після початку російського вторгнення залишала російські територіальні води.
Прямих документальних доказів звʼязку путіна та яхти немає. Проте, зазначає «Досьє», є непрямі підтвердження. Наприклад, Victoria базується в Сочі та регулярно буває біля мису Ідокопас, де розташований палац путіна. На їхній звʼязок вказує також історія будівництва судна: яхту заклали у 2005 році на військовому заводі «Севмаш», що випускає атомні підводні човни. Формальний власник судна — компанія «Паєр», а керує ним «Фазар-Інвест». Обидві компанії входять до групи юросіб російського мільярдера і друга путіна Геннадія Тимченка.
Також центр «Досье» знайшов фотографії біля судна в акаунті подруги Аліни Кабаєвої Наталії Бєлугіної у «ВКонтакті». Їх опублікували в серпні 2020 року.
Вартість судна, зазначена у митній декларації у 2019 році, — $50,1 мільйона. На борту Victoria є дві майстер-каюти, вона може прийняти на борт 28 людей. Для пасажирів купили нарди за 321 тисячу рублів ($3 600), шахи за 146 тисяч рублів ($1 700), пляжні рушники на 216 тисяч рублів ($2 400) і телебачення із підключеним пакетом каналів для дітей.
Яхту добудували у 2019 році. Після цього її перегнали до Туреччини — на верф компанії AES Yachts, де спустили на воду. Судно з 26 жовтня перебуває в ангарі компанії Desan, яка має ліцензію на роботу з військовими технологіями.
- До цього в путіна була 140-метрова яхта «Шехерезада», однак у травні 2022 року Італія її арештувала. Яхта посідає 13-те місце у світі за довжиною. Судно заарештували через те, що воно, цілком ймовірно, належить президенту рф путіну — на яхту постійно літають у відрядження співробітники федеральної служби охорони. Саме це відомство займається охороною путіна та організацією його побуту.