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Уряд: Енергообʼєкти в Україні отримали три рівні захисту

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Уряд вирішив поділити на три рівні захист обʼєктів енергетичної інфраструктури.

Про це 20 листопада повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Енергообʼєкти отримали три рівні захисту:

Усі проєктні рішення узгоджують з Генеральним штабом і Державною службою з надзвичайних ситуацій. Під час проєктування використовують також документацію від фахівців Британії та США.