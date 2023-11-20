Уряд: Енергообʼєкти в Україні отримали три рівні захисту
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Уряд вирішив поділити на три рівні захист обʼєктів енергетичної інфраструктури.
Про це 20 листопада повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.
Енергообʼєкти отримали три рівні захисту:
- Перший рівень — спорудження габіонів та бігбегів. Таким чином захищені 90 обʼєктів у 21 області від уламків дронів і ракет.
- Другий — це захист від дронів і шахедів. З березня 2023 року будують бетонні конструкції навколо основної мережі «Укренерго». Так захищені 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях.
- Третій — захист від ракет. У 14 областях захищають 22 підстанції від прямого влучання ракетами.
Усі проєктні рішення узгоджують з Генеральним штабом і Державною службою з надзвичайних ситуацій. Під час проєктування використовують також документацію від фахівців Британії та США.
- За час минулорічних атак на енергосистему України росіяни пошкодили 270 обʼєктів енергетики — це 50% всієї енергосистеми. Ідеться про 30% генерації та 20% розподільчих мереж. Є обʼєкти, які не підлягають відновленню — їх потрібно будувати заново, на що підуть роки та великі інвестиції. Після ремонту система готова генерувати та передавати світло, питання лише в її стійкості. 12 лютого 2023 року «Укренерго» вперше за час осінньо-зимових атак росії на українську енергетичну систему повідомила, що не має дефіциту потужності.