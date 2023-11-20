Уряд звільнив голову Держспецзвʼязку Щиголя та його заступника. Їм повідомили про підозру в розкраданні 62 млн грн

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Держспецзвʼязку

Кабінет міністрів звільнив Юрія Щиголя з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору.

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що на місце Щиголя призначили Дмитра Маковського — він тимчасовий виконувач обовʼязків.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура тим часом повідомила Щиголю та Жорі про підозру в незаконному заволодінні 62 мільйонами гривень. Розслідують розтрату і привласнення майна (ч. 5 ст. 191 КК). Санкція статті передбачає до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

За інформацією слідства, загалом у схемі було задіяно шість людей.

Ідеться про закупівлі 2021 року, коли Держспецзвʼязку мала придбати засоби інформатизації для створення системи захищених реєстрів даних і зробила це за завищеною вартістю. Тоді за умовами договорів державне підприємство переказало понад 285 мільйонів гривень, коли реальна вартість становила 223 мільйони гривень — різниця становила 62 мільйони.

Національне антикорупційне бюро уточнило, що Щиголь і Жора здійснили схему разом із власником неназваної групи компаній. Для цього залучили дві підконтрольні фірми, а закупівлю засекретили, щоб не допустити на відкриті торги конкурентів і виграти контракт. Із цими фірмами Держспецзв’язку уклала договори і переказала понад 285 млн грн за програмне забезпечення та супутні послуги. Різницю в 62 мільйони вивели на рахунки компаній за кордоном і розділили між учасниками.

НАБУ опублікувало схему розкрадання.

Пресслужба НАБУ