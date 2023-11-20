У Києві завершився найдовший безморозний період — він тривав рекордні 232 дні
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images
У Києві завершився безморозний період, який розпочався 31 березня. Він тривав рекордні 232 дні.
Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень, 18 листопада в Києві вперше цієї осені температура повітря знизилася до -0,2 ºС, що свідчить про закінчення безморозного періоду.
Найкоротші безморозні періоди в столиці були в 1902 та 1945 роках — вони тривали лише 144 дні, а рекордно довгий період — 232 дні — зафіксували в поточному році. Попередній рекорд 2022 року з тривалістю 225 днів протримався всього рік.
- Середня багаторічна дата першого заморозку в повітрі – 21 жовтня, а тривалість безморозного періоду дорівнює 197 дням.
- Офіційно зима почнеться, коли середньодобова температура повітря перейде через 0°С у бік зниження. В середньому дата такого переходу в Києві припадає на 29 листопада.
- 27 серпня 2023 року в Києві зафіксували три теплові рекорди. Тоді ніч стала найтеплішою — температура не опустилася нижче за +21,3 °С, а максимальна температура повітря після полудня досягла +33,3 °С. Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і становила +26,9 °С.