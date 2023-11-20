Директор Cruise Кайл Фогт пішов у відставку через зупинку роботи безпілотних таксі у США

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Генеральний директор компанії Cruise Кайл Фогт пішов у відставку на тлі відкликання ліцензії на роботу безпілотного таксі в Сан-Франциско та припинення експлуатації 950 автівок на території США. Про це повідомляє Financial Times.

Фогт подякував «за дивовижні 10 років» і нагадав, що запущений ним у гаражі стартап «забезпечив понад 250 тисяч безпілотних поїздок у кількох містах». Бізнесмен планує зробити перерву, щоб «дослідити деякі нові ідеї» та присвятити час родині.

Тепер компанія працює над «зміцненням суспільної довіри» через підвищену стурбованість щодо безпеки своїх автомобілів.

Проблеми в Cruise розпочалися, щойно вона отримала ліцензію на комерційну експлуатацію роботаксі в Сан-Франциско. Буквально за кілька днів один з безпілотників застряг у рідкому цементі, а пізніше роботаксі нібито заблокувало проїзд пожежної автівки.

Однак визначальну роль зіграла аварія 2 жовтня, коли безпілотник наїхав на жінку, яку до цього збив інший автомобіль. Автівка протягнла постраждалу близько шести метрів.

Невдовзі після інциденту влада Каліфорнії анулювала ліцензію Cruise. На час розслідування компанія вирішила призупинити тестування автомобілів без водія за кермом по всій території США.