Тимчасовим гендиректором OpenAI став Еммет Шир — колишній гендиректор платформи Twitch
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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AFP
Тимчасовим генеральним директором OpenAI призначили співзасновника Twitch Еммета Шира. Нещодавно звільнений гендиректор OpenAI Сем Альтман не повернеться в компанію.
Про це пише Bloomberg.
За даними медіа, про призначення Шира колективу OpenAI повідомив співзасновник та член ради директорів Ілля Суцкевер — ключовий ініціатор звільнення Альтмана. Міра Мураті, яка була гендиректоркою компанії два дні після звільнення Альтмана, планувала повернути його і співзасновника OpenAI Грега Брокмана, який пішов слідом за Альтманом. Проте тепер Суцкевер каже, що Альтман не повернеться.
Гендиректор Microsoft Сатья Наделла повідомив, що Альтман і Брокман приєдналися до його команди. Вони працюватимуть у новій «передовій» дослідницькій групі Microsoft у галузі штучного інтелекту.
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