Росіяни обстріляли автостоянку в Херсоні — загинули двоє водіїв

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Зранку російська армія обстріляла автостоянку приватного транспортного підприємства в Херсоні.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Від ворожого удару загинули двоє водіїв, ще одна людина дістала поранень на місці удару, а інша у своїй квартирі.