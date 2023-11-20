Росіяни обстріляли автостоянку в Херсоні — загинули двоє водіїв
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Зранку російська армія обстріляла автостоянку приватного транспортного підприємства в Херсоні.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Від ворожого удару загинули двоє водіїв, ще одна людина дістала поранень на місці удару, а інша у своїй квартирі.
- Херсон і майже всю Херсонську область російські окупанти захопили на початку повномасштабного вторгнення. У листопаді сили оборони України звільнили від російських окупантів правобережну частину Херсонської області разом з обласним центром. Після цього росіяни почали систематично обстрілювати Херсон та інші звільнені населені пункти регіону.