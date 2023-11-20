Литва направлятиме штрафи за порушення санкцій на відбудову України

Новини

Литва спрямує штрафи, отримані за порушення міжнародних і національних санкцій, до Фонду співробітництва. Звідти кошти поступатимуть на відбудову України.

Про це пише LRT.

За такі зміни до законодавства проголосували 99 членів литовського Сейму, ніхто не був проти і не утримався. Ця поправка діятиме протягом десятиліття — до січня 2034 року.

«Таким чином, мета Литви полягає в тому, щоб разом зробити внесок у відновлення України та продемонструвати тверду позицію щодо надання підтримки Україні перед російською агресією», — сказала заступниця міністра закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене.

У Литві порушення міжнародних санкцій або обмежувальних заходів, встановлених законодавством, карається штрафом від €200 до €6 000.