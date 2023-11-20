Сили оборони минулої доби ліквідували 640 окупантів. Яка ситуація за напрямками
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Сили оборони України від 24 лютого 2022 року до 20 листопада 2023 року ліквідували близько 319 210 російських військових, зокрема 640 за останню добу.
Російські окупанти наступають у районах Купʼянська, Бахмуту, Авдіївки, Марʼїнки та Старомайорського.
У напрямку Купʼянська українські воїни відбили сім атак у районах Іванівки, Петропавлівки та Синьківки.
Під Бахмутом окупанти безуспішно штурмували 11 разів у районах Кліщіївки та Андріївки, ЗСУ і далі атакують на південному фланзі.
Росіяни не покидають спроб оточити Авдіївку, Сили оборони відбили 12 атак у районах Новокалинового, Новобахмутівки, Сєверного та самої Авдіївки.
Також бійці відбили 16 російських штурмів у районах Марʼїнки, Красногорівки та Побєди. Крім цього, захлинулися атаки ворога поблизу Старомайорського на Времівському виступі.
Українські зʼєднання продовжують наступальну операцію в напрямку Мелітополя, нових деталей немає.
На лівому березі Дніпра на Херсонщині ЗСУ утримують плацдарми, ведуть контрбатарейну боротьбу та знищують тили противника.
- Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.