У Києві у квартирі вибухнула граната — загинули двоє людей

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Близько опівночі в Дніпровському районі столиці вибухнула граната. Це сталося у квартирі — там загинули військовий та жінка, що була в домі.

Брат військового дістав поранення, повідомила поліція Києва.

До поліції звернувся сусід, який повідомив правоохоронців про вибух, що стався близько 23:30 19 листопада.

Слідчі перевіряють місце події, після чого оберуть кваліфікацію справи.