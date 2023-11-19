Померла колишня перша леді США Розалін Картер
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У віці 96 років померла дружина експрезидента США Джиммі Картера Розалін.
Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Центру Картерів.
Картер пішла з життя у власному будинку в містечку Плейнс, штат Джорджія. У неї залишилися діти — Джек, Чіп, Джеф та Емі — а також 11 онуків та 14 правнуків.
У пʼятницю, 17 листопада, американські видання писали, що Розалін Картер отримуватиме хоспісний догляд удома, разом зі своїм чоловіком.
У травні 2023 року в колишньої першої леді діагностували деменцію. Від лютого 99-річний Джиммі Картер також отримує хоспісну допомогу.
- Демократ Джиммі Картер був на посту президента США один термін — з 1977 по 1981 рік. Після відставки він продовжив займатися гуманітарними проєктами в межах Картерівського центру, який він заснував разом із дружиною Розалін. У 2002 році Картер отримав Нобелівську премію миру.