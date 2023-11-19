У Парижі на аукціоні продали капелюх Наполеона за €1,9 мільйона
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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AP
У Парижі на аукціоні продали капелюх французького імператора Наполеона Бонапарта за €1,9 мільйона.
Про це пишуть BBC та France24.
Дім Osenat оцінював капелюх із чорного бобра з прикріпленою кокардою в €600—800 тисяч. Наполеон був у ньому в боях і часто носив його набік, що робило полководця впізнаваним.
Імʼя покупця невідоме. Останнім власником капелюха був бізнесмен Жан-Луї Нуазьє, який помер минулого року.
Вважається, що Наполеон мав близько 120 таких капелюхів, більшість з яких загублена.
- На аукціонах речі Наполеона продають не вперше. У 2021 році у США за $2,9 мільйона продали його шпагу та пістолети, а у 2019 році за €500 тисяч продали один із тронів імператора Наполеона.