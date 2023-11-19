Фінляндія направила військових на кордон із росією через наплив мігрантів. Вони допоможуть будувати огорожі

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Фінляндія направила військових до пункту пропуску «Вартіус» біля кордону з росією і почала зводити тимчасові огорожі, щоб стримати наплив нелегальних мігрантів. Військові допомагатимуть прикордонникам.

Про це пишуть Yle та Itlalehti.

Начальник прикордонного пункту, капітан Йоуко Кіннунен розповів, що захисні споруди будують у безпосередній близькості від шлагбаумів. На КПП до цього були заворушення між прохачами притулку та прикордонниками.

Минула ніч була спокійною, але мігранти біля КПП були. 18 листопада притулку запросили 67 людей. Кіннунен розповів, що деякі мігранти були невдоволені російськими прикордонниками — ті виштовхували їх до кордону і забороняли повертатись.

Така тактика нагадує практику прикордонників Білорусі, які організували наплив мігрантів до Польщі, Литви та Латвії.