Міноборони Франції заявило про успішний тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив про успішний тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети М51.3, який продемонстрував «надійність французьких сил ядерного стримування» і «досконалість пускової установки» після її модернізації.
Про це він написав у Х.
В оборонному відомстві повідомили, що запуск відбувся 18 листопада з випробувального центру в Біскарроссі. Ракета була без ядерного заряду. Вона подолала сотні кілометрів і впала у північній частині Атлантики. У Міноборони наголошують, що випробування були проведені у суворій відповідності до міжнародного права.
- Твердопаливна балістична ракета M51 була прийнята на озброєння Франції у 2010 році. Початкова, перша версія ракети мала дальність у 9 тисяч кілометрів. Версія M51.2 збільшила дальність до 10 тисяч км. Дальність польоту версії M51.3 поки невідомі. Бойові блоки двох перших версій мають потужність у тисячу разів більшу, ніж у бомби Little Boy, яку скинули на японську Хіросіму у 1945 році.