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Українські підлітки розробили застосунок для допомоги дітям-біженцям — і отримали міжнародну премію

Автор:
Ангеліна Шеремет
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У Лондоні Міжнародна дитяча премія миру нагородила трьох українських дівчат-підлітків, які розробили застосунки для дітей, що втекли від війни.

Премію отримали:

До війни дівчата разом працювали над розробкою мобільного застосунку. Потім їх шокували історії дітей, які були змушені тікати через кордон без батьків. Вони відразу змінили спрямованість свого проєкту і запропонували мобільні застосунки, що допомагають дітям-біженцям, які опинилися без супроводу дорослих.

Застосунок Refee допомагає дітям віком від 4 до 11 років знайти всю інформацію, необхідну їм, щоб відчувати себе в безпеці в новій країні і отримати доступ до основних потреб, таких як безпека, їжа та пристановище. Застосунок SVITY призначений для молоді віком від 16 років і старше, яким важко інтегруватися в нову країну, і полегшує спілкування між дітьми-біженцями та дітьми зі спільнот, що приймають.

Дівчата хочуть поширити свої програми на всіх дітей-біженців у світі. З усіх біженців у світі 40% — діти (це 43,3 мільйона дітей, з них приблизно 3,5 мільйона залишилися без батьків).

Приймаючи премію Анастасія Феськова сказала: «Настав час дорослим взяти на себе відповідальність за свої дії, які торкаються дітей. Хоч би як ми хотіли, щоб у всіх дітей було безпечне та мирне дитинство, ми розуміємо, що реальність інша. Ми сподіваємося створити найкраще майбутнє для дітей, незалежно від того, хто вони й звідки. Нам потрібна ваша підтримка, щоб втілити це в життя. Нам потрібно, щоб усі ви були відкриті для взаємодії з дітьми з різних верств суспільства, з дітьми, які вимушені жити в зовсім чужому середовищі», — додала вона.