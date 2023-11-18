Apple, Disney, Comcast та Warner Brothers Discovery також призупиняють рекламні контракти з X (Twitter)

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Американські компанії Apple, Disney, Comcast і Warner Brothers Discovery, телекомпанія Paramount та кіностудія Lionsgate припинили рекламу в X (Twitter) на тлі антисемітського шторму на платформі.

Про це пишуть газети The New York Times та The Washington Post.

Apple був найбільшим рекламодавцем платформи, на його частку в першому кварталі 2022 року припадало майже $50 мільйонів прибутків компанії.

Першою свою рекламу з платформи забрала компанія IBM і заявила, що зіставлення її реклами з нацистським контентом «цілком неприйнятне». Виконавчий директор X Лінда Яккаріно повідомила 17 листопада, що платформа «вкрай чітко описує свої зусилля в боротьбі з антисемітизмом та дискримінацією. Для цього абсолютно немає місця ніде у світі».

А що сталося?

15 листопада власник X (Twitter) Ілон Маск підтримав твіт користувача, який написав, що «спільноти євреїв поширюють ненависть до білих людей» — у коментарі він зазначив: «Ви сказали істинну правду». У пості користувача також йдеться про те, що євреї хочуть наповнити країну небілими людьми, щоб витіснити біле населення.

Маск згодом продовжив свій допис і заявив, що виступає проти Антидифамаційної ліги та «будь-яких інших груп, які де-факто пропагують антибілий расизм, антиазійський расизм або расизм будь-якого роду».

Також 17 листопада організація Media Matters for America опублікувала звіт про те, що побачила на X (Twitter) рекламу, за яку компанії заплатили гроші, поруч із постами, в яких цитують Гітлера, звеличують нацистів і заперечують Голокост.

Представник Білого дому Ендрю Бейтс заявив, що Білий дім найрішучішим чином засуджує «цю огидну пропаганду антисемітської та расистської ненависті».