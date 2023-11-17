Сема Альтмана звільнили з посади гендиректора компанії OpenAI — вона розробила ChatGPT

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Сема Альтмана звільнили з посади генерального директора OpenAI. Про це компанія оголосила 17 листопада.

«Сем Альтман йде за результатом перевірки радою директорів. Вона дійшла висновку, що Альтман не завжди був відвертим у спілкуванні, що обмежує його здатність виконувати свої обовʼязки. Правління більше не впевнене в його здатності надалі очолювати OpenAI», — заявила компанія.

Тимчасовим генеральним директором буде технічний директор Міра Мураті.

The Verge пише, що Сем Альтман значною мірою був обличчям OpenAI, яка, можливо, започаткувала перегони у сфері штучного інтелекту — у 2022 році компанія випустила ChatGPT.

Альтман був співзасновником OpenAI і спочатку разом із Ілоном Маском був співголовою компанії. Серед засновників також Ілля Суцкевер, Грег Брокман, Войцех Заремба і Андрей Карпати. Маск пішов у 2018 році, щоб уникнути конфлікту інтересів із Tesla.