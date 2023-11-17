Правоохоронці проводять обшуки у «фонді», який збирає гроші біля метро в Києві

Новини

Правоохоронці прийшли з обшуками до організації, що під виглядом допомоги Збройним силам збирала гроші біля однієї зі станцій метро в Києві. Відкрито кримінальне провадження. Законність роботи «благодійного фонду» перевіряють, а всіх причетних допитують.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, розслідується можливе шахрайство.

Що сталося?

Напередодні ветеран війни Олег Симороз повідомив, що біля станції метро «Героїв Дніпра» в Києві псевдоволонтери у військовій формі «збирають кошти на ЗСУ». Поки Симороз перевіряв волонтерів, то виявив, що вони ніде не воювали та не змогли надати звіти за збори. Уже за кілька хвилин до них підійшли невідомі чоловіки з погрозами. Симороз назвав їх «тітушками».

Пізніше приїхала поліція та ще кілька чоловіків, які намагалися «вирішити» ситуацію. Зранку поліція повідомила, що почала перевірку діяльності благодійного фонду, від імені якого ці «волонтери» збирають донати. Їх підозрюють у шахрайстві. Симороз подякував правоохоронцям за реакцію, але наголосив, що громадськість чекає на підозри для цих людей.

У пʼятницю, 17 листопада, Симороз повідомив, що одним із «тітушок» був Карен Мелькумов. Він імовірний громадянин росії, проживав на території окупованого Криму, публічно в соцмережах підтримував анексію українського півострова.