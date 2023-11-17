Українці, які перебувають у Європі, зможуть здати зразки ДНК для пошуку зниклих родичів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Українці, які перебувають у Європі, зможуть здати зразки ДНК для пошуку своїх родичів, які зникли безвісти за особливих обставин.
Про це 17 листопада повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Україна вже домовилась про це з Польщею і Німеччиною. Експерти відбиратимуть зразки ДНК і передаватимуть їх українським слідчим для пошуку та ідентифікації зниклих.
Графік забору біологічного матеріалу на найближчі два тижні:
- 28 листопада — Краків;
- 30 листопада — Варшава;
- 30 листопада — Познань;
- 2 грудня — Берлін;
- 2 грудня — Мюнхен;
- 3 грудня — Дрезден;
- 4 грудня — Франкфурт-на-Майні;
- 5 грудня — Дюссельдорф.
Для того щоб здати зразки ДНК, необхідно записатися за номером +380 68 791 00 00. Оператори також нададуть відповіді на всі уточнювальні запитання.
- У вересні 2023 року уряд передав Міністерству внутрішніх справ повноваження розшукувати людей, які зникли безвісти за особливих обставин (під час війни). Раніше цим займалося Мінреінтеграції.
- Станом на жовтень понад 26 тисяч українців вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. З них перебувають у розшуку як зниклі безвісти 11 тисяч цивільних і 15 тисяч українських військових. Інформацію про кожного з них ставлять на облік і вносять до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.