Нідерланди у 2024 році дають Україні додаткові €2 мільярди на військову допомогу
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Уряд Нідерландів виділив додаткові €2 мільярди на військову допомогу Україні у 2024 році. Про це 17 листопада міністр оборони Кайса Оллонгрен заявила в коментарі Reuters.
Раніше Нідерланди оголошували, що у 2024 році дають Україні €102 мільйони на реконструкцію та гуманітарну допомогу (суму за потреби можуть збільшити).
За словами Оллонгрен, разом з останнім пакетом загальна сума підтримки України під час війни становитиме близько €7,5 мільярда.
- 3 листопада Нідерланди оголосили, що упродовж наступних восьми місяців, тобто до середини 2024 року, нададуть Україні військову допомогу на €500 мільйонів. Пакет складається з боєприпасів. Близько €260 мільйонів буде витрачено на артилерійські снаряди, ще €240 мільйонів – на боєприпаси для танків. Передати їх планують до середини 2024 року.