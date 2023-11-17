Фінляндія передасть Україні 20-й пакет військової допомоги на €100 мільйонів

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Фінляндія передасть Україні двадцятий пакет військової допомоги. Його вартість становитиме близько €100 мільйонів.

Про це повідомило міністерство оборони Фінляндії.

Відомство з міркувань безпеки не розголошує деталей про вміст пакета чи терміни його поставки. У цьому пакеті фіни врахували як потреби України, так і наявні ресурси Сил оборони Фінляндії.

«Те, що поставлено на карту в оборонній боротьбі України, — це перспективи безпекового середовища Європи та Фінляндії в поточному десятилітті. Разом із нашими союзниками ми залишаємося непохитними у своїй відданості підтримці українців», — заявив міністр оборони Антті Хаккянен.

Загалом Фінляндія вже виділила Україні 20 пакетів військової техніки загальною вартістю €1,5 мільярда.