Фінляндія передасть Україні 20-й пакет військової допомоги на €100 мільйонів
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Flickr / elise.kuijpers
Фінляндія передасть Україні двадцятий пакет військової допомоги. Його вартість становитиме близько €100 мільйонів.
Про це повідомило міністерство оборони Фінляндії.
Відомство з міркувань безпеки не розголошує деталей про вміст пакета чи терміни його поставки. У цьому пакеті фіни врахували як потреби України, так і наявні ресурси Сил оборони Фінляндії.
«Те, що поставлено на карту в оборонній боротьбі України, — це перспективи безпекового середовища Європи та Фінляндії в поточному десятилітті. Разом із нашими союзниками ми залишаємося непохитними у своїй відданості підтримці українців», — заявив міністр оборони Антті Хаккянен.
Загалом Фінляндія вже виділила Україні 20 пакетів військової техніки загальною вартістю €1,5 мільярда.
- У середині жовтня Фінляндія передала Україні 19-й пакет військової допомоги. Його вартість становила €95 мільйонів.