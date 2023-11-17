Disney створить четверту частину анімаційного фільму «Крижане серце». Зараз команда працює над третім епізодом
- Автор:
- Софія Телішевська
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Disney
Режисерка анімаційного фільму «Крижане серце» Дженніфер Лі працює одразу над двома продовженнями цієї історії. Перші два фільми заробили разом $2,8 млрд у всьому світі.
«Третій фільм у розробці і, можливо, буде четвертий. Але зараз я не можу багато про це сказати. Дженн Лі, яка створила оригінальні фільми, працює з командою не над однією, а фактично над двома історіями», — розповів Variety керівник Disney Боб Айгер.
Композитори Крістен Андерсон-Лопес і Роберт Лопес також повернуться до роботи та напишуть музику до наступних двох фільмів.
«Якийсь час я мовчала, але так, це правда», — написала Крістен.
Про дати виходу наступних фільмів поки нічого не відомо. Зазначимо, що другий фільм вийшов за шість років після дебюту оригіналу, а щоб оголосили про третю частину, Disney знадобилося ще чотири роки.
Фільм про пригоди сестер Анни та Ельзи з королівської родини (озвучили Крістен Белл та Ідіна Мензел) подарував світу такі музичні хіти, як “Let It Go” та “Do You Want to Build a Snowman?”.
- Оригінальне «Крижане серце» та його продовження 2019 року стали великим успіхом для Disney. «Крижане серце 2» залишається найбільшим анімаційним релізом усіх часів із $1,45 мільярда касових зборів (оригінал зібрав не набагато менше — $1,33 млрд).