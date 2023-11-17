«Укрзалізниця» протестувала новий вантажний маршрут з Литви. Тривалість рейсу — пʼять днів

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«Укрзалізниця» та литовська транспортна компанія LTG Cargo успішно протестували новий інтермодальний маршрут Клайпеда — Каунас — Київ. Пробний рейс тривав девʼять діб, проте наступні маршрути займуть лише пʼять днів.

Про це йдеться в пресрелізі, що його надали «Бабелю».

У межах тестування маршруту напівпричепи з вантажем доставили з Клайпедського морського порту на Каунаський інтермодальний термінал. Там їх завантажили на залізничний рухомий склад та відправили до Києва.

Нині клієнти LTG Cargo та її партнери перевозять вантажі через пункти Мостиська — Медика, Ягодин — Дорогуськ та Ізов — Грубешув на кордоні з Польщею. Більшість вантажів — це нафта, нафтопродукти та сільськогосподарська продукція.

Вантажі за цим маршрутом можна транспортувати не тільки з та до морського порту Клайпеда, але й у будь-яку точку країн Балтії. «Укрзалізниця» очікує, що такий маршрут з Литви в Україну буде придатний також для транспортування добрив, ПЕТ-гранул, солі та інших вантажів — якщо на нього буде попит замовників. А з України до Литви залізницею можна експортувати зернові культури, будівельні матеріали, продукти харчування та напої.

Маршрут значно пришвидшив перевезення вантажів, адже такий шлях дорогами може зайняти до двох тижнів. За потреби партнери можуть запровадити регулярний маршрут поїздів у цьому напрямку.