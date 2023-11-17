США виділять ще $500 мільйонів для зміцнення енергетики України

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Сполучені Штати планують надати ще приблизно $500 мільйонів, щоб посилити енергетичну систему України. Кошти спрямують на термінові потреби.

Про це на брифінгу заявив помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт.

США придбають нові трансформатори та допоможуть організувати виробничі потужності для відновлення енергетичної інфраструктури. Також американський уряд працює з Україною над розбудовою децентралізованої енергетичної системи, повністю інтегрованої з Європою та більш стійкої та екологічної.

Історія атак на енергосистему

Від вересня 2022 року російські окупанти за пів року випустили по енергетичних обʼєктах України понад 1,2 тисячі ракет і дронів, приблизно 250 із них влучили в ціль. Через обстріли у країні вводили тимчасові відключення світла, які в окремих випадках тривали кілька діб.

Масовані ракетні обстріли уразили теплову генерацію й електричні підстанції, було обстріляно всі теплові та гідроелектростанції, вони зазнали різного ступеня пошкоджень. В Україні виник дефіцит потужності, увесь осінньо-зимовий період країна намагалася стабілізувати енергосистему.

12 лютого 2023 року «Укренерго» вперше за час осінньо-зимових атак росії на українську енергетичну систему повідомила, що дефіциту потужності немає.