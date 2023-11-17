У Львові автівка поліції збила пішохода. Він помер у лікарні
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- Анна Холоднова
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Пресслужба КМДА
Зранку 17 листопада на вулиці Яворницького у Львові автівка патрульної поліції збила пішохода.
Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції.
Постраждалого ушпиталили, однак у лікарні чоловік помер. Щодо правоохоронців, які були в авто, проведуть службове розслідування. Патрульних відсторонили від виконання службових обовʼязків, вони надають відчення.
- 8 листопада Державне бюро розслідувань повідомило про підозру поліцейському з Києва, який ввечері 2 серпня в районі Пісочина на Харківщині збив 15-річну дівчину.