У Львові автівка поліції збила пішохода. Він помер у лікарні

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Пресслужба КМДА

Зранку 17 листопада на вулиці Яворницького у Львові автівка патрульної поліції збила пішохода.

Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції.

Постраждалого ушпиталили, однак у лікарні чоловік помер. Щодо правоохоронців, які були в авто, проведуть службове розслідування. Патрульних відсторонили від виконання службових обовʼязків, вони надають відчення.