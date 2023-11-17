У місті Яремче на Франківщині відкрився McDonald’s
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Мережа McDonaldʼs відкрила новий ресторан в місті Яремче на Івано-Франківщині. Заклад можна знайти за адресою вулиця Свободи, 263.
Про це йдеться у прессрелізі, наданому «Бабелю».
Площа нового ресторану в Яремчі — 407 квадратних метрів. У залі передбачено 123 місця для відвідувачів, на терасі — 112 місць. Зробити замовлення можна через термінали самообслуговування всередині будівлі, також працюватиме послуга McDrive — для тих, хто хоче зробити замовлення, не виходячи з автомобіля.
McDonaldʼs в Яремчі працюватиме з 07:00 до 22:00. Під час повітряної тривоги заклад зачинятиметься, щоб працівники та відвідувачі перейшли в найближче укриття.
- McDonald’s закрив усі свої заклади в Україні 24 лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення рф. Компанія пояснила, що зробила це з міркувань безпеки. До перемовин про відкриття ресторанів долучилося навіть МЗС. Міністр Дмитро Кулеба раніше повідомив, що відомство обговорює проблему McDonald’s не лише з українським представництвом і глобальною штаб-квартирою компанії, але й з урядом США на офіційних зустрічах.
- У серпні 2022 року ресторани McDonald’s знову відкрилися у столиці та західних областях країни. Наразі в Україні працюють 97 ресторанів McDonaldʼs.