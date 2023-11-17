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«Суспільне» оприлюднило десятку фіналістів Нацвідбору на «Євробачення-2024»

Автор:
Анна Холоднова
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Getty Images / Zeferli

Суспільний мовник оголосив імена і назви пісень десятьох фіналістів Національного відбору на «Євробачення-2024».

Серед учасників лонгліста, які не потрапили у список фіналістів за результатами прослуховування, проведуть рейтингове онлайн-голосування у «Дії» — воно визначить одинадцятого учасника фіналу. Повний список фіналістів оприлюднять до 29 грудня.

Фінал Нацвідбору відбудеться в лютому 2024 року. За переможця голосуватимуть журі та глядачі. Склад журі фіналу оберуть онлайн-голосуванням.