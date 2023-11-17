Минулої доби на Херсонщині загинуло шестеро людей. Росія масовано обстріляла правобережжя

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Під час масованого нічого обстрілу Херсону загинуло шестеро людей, ще 10 дістали поранень. Під вогонь потрапили житлові будинки, магазини, адмінбудівлі та заправки.

За добу окупанти 58 разів обстрілювали правобережжя області, випустивши 347 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БпЛА та авіації.

По самому Херсону росіяни випустили 43 снаряди, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

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