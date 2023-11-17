Минулої доби на Херсонщині загинуло шестеро людей. Росія масовано обстріляла правобережжя
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Під час масованого нічого обстрілу Херсону загинуло шестеро людей, ще 10 дістали поранень. Під вогонь потрапили житлові будинки, магазини, адмінбудівлі та заправки.
За добу окупанти 58 разів обстрілювали правобережжя області, випустивши 347 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БпЛА та авіації.
По самому Херсону росіяни випустили 43 снаряди, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
- Херсон і майже всю Херсонську область російські окупанти захопили на початку повномасштабного вторгнення. У листопаді сили оборони України звільнили від російських окупантів правобережну частину Херсонської області разом з обласним центром. Після цього росіяни почали систематично обстрілювати Херсон та інші звільнені населені пункти регіону.