У Словаччині перевізники заблокували кордон з Україною

Новини

Суспільне

Спілка автоперевізників Словаччини на годину заблокувала кордон з Україною, зокрема пункт пропуску «Вишнє Німецьке».

Про це пише словацьке видання Aktuality.

Словацькі перевізники в такий спосіб висловили підтримку польським колегам, які вже кілька днів протестують проти лібералізації правил ЄС для українських фур.

Далекобійники перекрили дорогу до переїзду легковими автомобілями.

Попереджувальна акція тривала годину. Протестувальники чекатимуть на реакцію протягом семи днів — у разі відсутності відповіді погрожують повністю перекрити пункт пропуску «Вишнє Німецьке».

Що відбувається на українському кордоні

У понеділок, 6 листопада, після 12:00 кілька десятків польських перевізників почали блокувати три польсько-українські прикордонні переходи в польських селах Гребенне, Дорогуськ і Корчова. Пікетувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, які витісняють польських підприємців з ринку. Також вони вимагають відновити дозволи на вʼїзд до Євросоюзу для українських перевізників і покращити обслуговування на кордоні.

Організатори заявили, що протестуватимуть до 3 січня. Приватні машини й автобуси обіцяють пропускати без перепон.

Польські перевізники відмовилися припинити блокування кордону з Україною та відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі. Сторони напрацювали спільні рішення, але польські протестувальники відхилили їх. Ключова вимога протестувальників — це повернення до системи дозволів, проте така умова не може бути виконана.