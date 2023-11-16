Канада скасувала санкції проти російського мільярдера Олега Бойка

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Уряд Канади на початку листопада скасував санкції проти російського мільярдера, засновника інвестиційного холдингу Finstar Financial Group Олега Бойка.

Про це йдеться на сайті канадського уряду.

Чому ухвалили таке рішення — публічно не повідомляють, але адвокати Бойка наполягали, що він не має жодного бізнесу в Канаді, не повʼязаний з владними структурами й державними органами росії та не бере участі в політичних процесах.

Окрім Канади, санкції проти Бойка запровадили Україна й Австралія.

На сайті Національного агентства з питань запобігання корупції України вказано, що «Бойко проводить комерційну діяльність у секторах економіки, що забезпечують істотне джерело доходу для уряду росії», і тому «несе відповідальність за матеріальну або фінансову підтримку дій, які підривають або погрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України».